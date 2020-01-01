تقارير .. باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نيمار

مبلغ يبدو في المتناول

ادعت تقارير صحفية فرنسية وكذلك إسبانية، أن إدارة باريس سان جيرمان حددت السعر المطلوب للاستغناء عن النجم البرازيلي نيمار جونيور في الميركاتو الصيفي.

ولفت هذه الأنباء إلى عدم تحسن علاقة أغلى لاعب في التاريخ بموطنه ليوناردو، وهو ما سيجعل النادي الباريسي يبقي على النجم الآخر كيليان مبابي، مهما كانت الإغراءات.

وذكر الصحفي الفرنسي جوليان لورنز، الذي يعمل في شبكة "إي إس بي إن"، أن إدارة بطل الليج1 في آخر عامين، ستكون على استعداد للتخلص من صاحب الـ28 عامًا، وذلك ليس مقابل 200 مليون يورو أو أكثر، بل ربما 150 مليون من نفس العملة.

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وأوضح مصدر المعلومة، أن مبابي لن يغادر أبدًا، في المقابل سيقوم الرئيس ناصر الخليفي بعمل استثمار حقيقي –شراء صفقات جديدة رنانة-، من حصيلة بيع الدولي البرازيلي في فصل الصيف.

بالتزامن مع هذه الأنباء، أكدت صحيفة "سبورت" المقربة من برشلونة، أن نيمار ما زال يعتبر الهدف الرئيسي بالنسبة للرئيس بارتوميو ومجلس إدارته الموسم المقبل.

والمعروف أن النادي الكاتالوني قام بمحاولة جريئة في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة لإعادة الابن الضال إلى "كامب نو"، إلا أن عدم الاتفاق مع مسؤولي النادي الباريسي حول رسوم التحويل حالت دون إتمام الصفقة.

ونجح نيمار يوم الأربعاء الماضي في قيادة فريقه للترشح لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في آخر 4 سنوات، بالفوز على بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين في إياب دور الـ16.