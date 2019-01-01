تقارير| باريس سان جيرمان أجرى مفاوضات مع مورينيو

المدرب البرتغالي جوزية مورينيو قد يتولى تدريب باريس سان جيرمان في المستقبل القريب

فيسبوك تويتر محمد عماد

أجرى ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان جلسة مفاوضات مع المدرب البرتغالي جوزية مورينيو لبحث إمكانية توليه منصب المدير الفني للفريق في الموسم المقبل، وذلك وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الإنجليزية وأبرزها "ديلي ريكورد".

ولا يرتبط المدرب البالغ من العُمر 56 عامًا بتدريب أي فريق منذ رحيله عن تدريب الشياطين الخُمر في ديسمبر الماضي.

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وكان مورينيو قد ارتبط اسمه بالعودة إلى ريال مدريد، ولكن علاقته مع كبار اللاعبين على رأسهم القائد سيرخيو راموس رجحت الكفة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

أما نادي عاصمة الأنوار، فهو يسعى للاستفادة من خبرات مورينيو بعد الخروج المخيب من دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل.

ويخوض توخيل موسمه الأول في حديقة الأمراء قادمًا من تدريب بوروسيا دورتموند.

وقد يمنح الخليفي فرصة أخرى لتوخيل الموسم المقبل، ولكنه يضع مورينيو في حسبانه بديلًا له في حال ساءت نتائج الفريق.

يذكر أن مورينيو كان قد توج بدوري أبطال أوروبا مرتين في مسيرته الاحترافية، مع بورتو وانتر ميلان.