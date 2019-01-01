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تقارير - بادو الزاكي يقترب من تدريب الدفاع الحسني الجديدي

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الدفاع الحسني المغربي يقترب من إقالة مدربه

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن الدفاع الحسني الجديدي المغربي اقترب من إقالة الفرنسي هوبير فيلود المدير الفني الحالي.

وكان الدفاع الحسني الجديدي تعرض لهزيمة، أمس السبت، أمام أوليمبك خريبكة بهدفين مقابل هدف.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مغربية، أن بادو الزاكي أسطورة الكرة المغربية يقترب من تدريب الدفاع الحسني الجديدي.

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وقاد فيلود المدير الفني الحالي الفريق في 12 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 4 وتلقى 6 هزائم.

ويحتل الدفاع الجديدي المركز العاشر في ترتيب الدوري المغربي بالموسم الحالي برصيد 20 نقطة.

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