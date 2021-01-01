تقارير: باتشيكو يرغب في بيع أوناجم والتعاقد مع بديلًا له

مدرب الزمالك يدرس التعاقد مع مهاجم أجنبي بدلًا من أوناجم

أكدت تقارير صحفية مغربية، على أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، يدرس الاستغناء عن خدمات المغربي محمد أوناجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

باتشيكو لا يعتمد على محمد أوناجم بصفة أساسية بفريق الزمالك، حيث يتم الاعتماد على أحمد سيد زيزو والمغربي أشرف بن شرقي وقائد الفريق محمود عبد الرزاق شيكابالا على حسابه.

وأشارت صحيفة "LE 360" المغربية بنسختها الفرنسية، إلى أن باتشيكو يرغب في رحيل أوناجم، من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي آخر يعوض رحيله.

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وأضافت الصحيفة أن أوناجم أصبح بعيدًا عن حسابات باتشيكو، حيث يريد بيع اللاعب من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي، في ظل اقتراب رحيل مصطفى محمد للاحتراف الخارجي.

واقترب مصطفى محمد من الانتقال إلى صفوف نادي سانت إيتيان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث تجرى مفاوضات حاليًا بين الطرفين.

محمد أوناجم انضم لصفوف نادي الزمالك في الصيف قبل الماضي، قادمًا من نادي الوداد البيضاوي المغربي، مقابل رحيل كابونجو كاسونجو على سبيل الإعارة.

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ويتواجد في قائمة أجانب الزمالك كلًا من محمد أوناجم ومواطنيه أشرف بنشرقي وحميد أحداد، بجانب التونسيان فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي.