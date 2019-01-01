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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تقارير - الهيئة العامة للرياضة تدعم الأندية بـ100 مليون والأهلي صاحب نصيب الأسد

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يحصل كل ناد على 6.25 مليون ريال، لسداد الديون المتأخرة بحق أجور اللاعبين
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية محلية عن تحديد الهيئة العامة للرياضة السعودية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قيمة الدعم التي تم تقديمه للأندية اليوم.

صحيفة "الجزيرة" السعودية قالت بحسب مصادرها اليوم الثلاثاء، أن الهيئة دعمت الأندية بـ 100 مليون ريال.

ومن المنتظر أن يحصل كل ناد على 6.25 مليون ريال، لسداد الديون المتأخرة بحق أجور اللاعبين.

و تعاني بعض الأندية بدوري الأمير محمد بن سلمان، من الديون لأسباب عديدة على رأسها يأتي الإسراف بعقود المحترفين الأجانب.

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الصحيفة أكدت أن نادي الأهلي حصل على الدعم الأكبر من بين الأندية بدعم خاص قُدر بـ 18 مليون ريال، خلال الشهرين الماضيين، بخلاف الدعم الذي حصل عليه اليوم.

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يُذكر أن الهيئة العامة للرياضة السعودي تحت قيادة تركي آل الشيخ العام الماضي ساهمت بشكل كبير في تعاقدات الأندية خلال الموسم الماضي.

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