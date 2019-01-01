تقارير - الهيئة العامة للرياضة تدعم الأندية بـ100 مليون والأهلي صاحب نصيب الأسد

يحصل كل ناد على 6.25 مليون ريال، لسداد الديون المتأخرة بحق أجور اللاعبين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية محلية عن تحديد الهيئة العامة للرياضة السعودية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قيمة الدعم التي تم تقديمه للأندية اليوم.

صحيفة "الجزيرة" السعودية قالت بحسب مصادرها اليوم الثلاثاء، أن الهيئة دعمت الأندية بـ 100 مليون ريال.

ومن المنتظر أن يحصل كل ناد على 6.25 مليون ريال، لسداد الديون المتأخرة بحق أجور اللاعبين.

12 لاعب لن يشارك في مباراة #الأهلي أمام #بيروزي اليوم، بعضهم مصاب مثل هوساوي، والآخر لم يقيد في القائمة وهو محمد عبد الشافي.

والآخرين راحلوا عن الفريق وهم باخشوين، والعمري، دا سيلفا، ودي سوزا، والأسمري، والحربي، وعقيل بلغيث، وحمدان الشمراني، ومجرشي، سعد الأمير.#آسيا_مع_جول https://t.co/RFR37QOjaC — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 9, 2019

و تعاني بعض الأندية بدوري الأمير محمد بن سلمان، من الديون لأسباب عديدة على رأسها يأتي الإسراف بعقود المحترفين الأجانب.

الصحيفة أكدت أن نادي الأهلي حصل على الدعم الأكبر من بين الأندية بدعم خاص قُدر بـ 18 مليون ريال، خلال الشهرين الماضيين، بخلاف الدعم الذي حصل عليه اليوم.

الأندية الإيرانية عُقدة فوساتي قبل مباراة الأهلي وبیرسبولیس

يُذكر أن الهيئة العامة للرياضة السعودي تحت قيادة تركي آل الشيخ العام الماضي ساهمت بشكل كبير في تعاقدات الأندية خلال الموسم الماضي.