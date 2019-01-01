تقارير الهولندي كات يُحدد احتياجات الاتحاد في الميركاتو الشتوي

يمر الفريق حاليًا بفترة تخبط كبيرة بسبب سوء النتائج التي يُعاني منها على الصعيد المحلي

قالت تقارير صحفية مقربة من نادي اتحاد جدة السعودي، أن إدارة العميد ستبدأ مع المدير الفني الهولندي كات في تجهيز تقرير فني متكامل عن الفريق واحتياجاته للمرحلة المقبلة.

كما من المنتظر أن يكون هناك اجتماعات متواصلة بشأن بحث الخيارات الأجنبية المعروضة على طاولة المفاوضات وأخذ مرئيات الجهاز الفني حيالها إلى جانب عدد من اللاعبين السابقين.

ومن المنتظر أن يتم التجهيز لدراسة بعض الملفات مقدمة الخيارات الأجنبية مهاجم وآخر مدافع ولاعب وسط، والتي ستكون محط الاهتمام بالميركاتو الشتوي.

إدارة العميد أعدت جميع التقارير الإدارية والفنية والمالية عن ستة أشهر مضت حيث تنوي استعراضها خلال الجمعية العمومية غير العادية التي تنوي عقدها بعد موافقة الهيئة العامة للرياضة، والتي ينتظر أن تقام في شهر يناير المقبل.

ويمر الفريق حاليًا بفترة تخبط كبيرة بسبب سوء النتائج التي يُعاني منها على الصعيد المحلي في بطولة دوري المحترفين السعودي.

في إطار أخر، نقل وضع تين كات خطة الإطاحة بضيفه الفتح الذي سيواجه غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بـ«الشرائع» بمكة المكرمة.

يُذكر أن مباراة الاتحاد والفتح قد تم نقلها من ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة لانشغاله بالترتيبات المتعلقة بكأس السوبر السعودي وبطولة السوبر الإسباني التي ستقام مطلع يناير المقبل.