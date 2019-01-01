تقارير - الهلال يقرر تجديد عقد محمد الشلهوب

الشلهوب قائد تاريخي لنادي الهلال السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن موقف إدارة نادي الهلال السعودي تجاه محمد الشلهوب من ناحية تجديد العقد من عدمه.

ويعد الشلهوب من أبرز قائدي فريق الهلال على مر التاريخ ويرتبط بعلاقة قوية مع جماهير الزعيم خلال الفترة الذي قضاها داخل النادي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية سعودية، اليوم السبت، أن الهلال قرر تمديد عقد اللاعب محمد الشلهوب خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت التقارير أن تجديد عقد محمد الشلهوب سيكون لمدة موسمًا واحدًا فقط جديد، ولم يكشف عن قيمة التعاقد في الوقت الحالي.

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ويسعى الهلال لتكريم محمد الشلهوب لما قدمه من النادي عبر تاريخه، حيث قدم الكثير لصالح الزعيم وساهم في البطولات والإنجازات.