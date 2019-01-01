تقارير - الهلال يستعد لمهاجمة الاتحاد بالثلاثي الأجنبي

الهلال أمام الاتحاد في لقاء قوي بنكهة آسيوية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن الهلال السعودي يسعى لمفاجأة الاتحاد في مباراته المقرر إقامتها غدًا ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

ويستضيف الاتحاد نظيره الهلال، على ملعب "الجوهرة المشعة"، غدًا الثلاثاء، في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال يفكر في الدفع بثلاثي هجومي أمام الاتحاد.

وأشارت الصحيفة أن المدير الفني الروماني للهلال يفكر في إشراك الفرنسي جوميس والإيطالي جيوفينكو والبيروفي أندريه كاريلو.

ويسعى الهلال لخطف الفوز في مباراة الذهاب خاصة أنها على ملعب الاتحاد، ليأخذ خطوة نحو التأهل إلى دور نصف النهائي.