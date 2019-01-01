تقارير - الهلال يدخل في مفاوضات مع فرجاني ساسي

فرجاني ساسي من الأعمدة الأساسية للزمالك

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي الهلال السعودي فتح خط المفاوضات لضم التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقدم ساسي مع الزمالك أداءًا جيدًا للغاية مع الزمالك في الموسم الحالي بالدوري المصري وبات أفضل لاعب في البطولة المحلية حتى الأن.

ونشرت تقارير صحفية مصرية، اليوم الأحد، أن مسئولو الهلال السعودي فتحوا خط مفاوضات مع وكيل اللاعب في الفترة الأخيرة لدعم فريقه.

وأكدت التقارير أن النادي السعودي قدم عرضًا ما يقرب من 3 ملايين دولار في الموسم الواحد، وهو ضعف ما يتقاضاه مع الزمالك في الوقت الحالي.

وتنتظر إدارة الهلال السعودي رد نظيرتها في الزمالك، وكشف موقفهم النهائي من انتقال فرجاني ساسي للهلال في الموسم المقبل.

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ويواجه الزمالك نظيره حسنية أكادير المغربي، في إياب دور ربع نهائي الكونفدرالية، اليوم الأحد، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب السويس.