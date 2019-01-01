تقارير: الهلال اقترب من ضم يونس بلهندة

هل يضم الهلال يونس بلهندة؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

اقترب نادي الهلال السعودي، من التعاقد مع اللاعب المغربي، يونس بلهندة، لاعب وسط فريق نادي جلطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نادي الهلال دخل في مفاوضات مع جلطة سراي التركي، من أجل ضم يونس بلهندة، خلال الفترة المقبلة.

ونشرت صحيفة "حرييت" التركية تقريرًا، أكدت خلاله على اقتراب نادي الهلال من إتمام صفقة ضم يونس بلهندة من جلطة سراي.

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▪️ لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين بقائمة منتخب مصر في بطولة إفريقيا ونعد الجماهير ببذل قصارى جهدنا للتتويج باللقب في النهاية pic.twitter.com/Gwiql8cdSq — جول مصر (@goaleg) May 21, 2019

وكشفت ذات الصحيفة عن أن الهلال سيضم يونس بلهندة من جلطة سراي، مقابل 9 ملايين يورو.

جاء ذلك مع اقتراب رحيل البرازيلي كارلوس إدواردو، من صفوف نادي الهلال، بعد فترة طويلة قضاها داخل قلعة الزعيم.

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وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن نادي الاتحاد، يرغب في ضم يونس بلهندة، ولكن الهلال دخل في الصفقة بقوة.