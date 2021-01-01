تقارير .. الهلال اتخذ قراره النهائي بشأن استمرار جيوفينكو

هل يرحل اللاعب الإيطالي عن الهلال بنهاية الموسم؟

أكدت تقارير صحفية سعودية، على أن مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، اتخذ قراره النهائي بشأن استمرار الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، مهاجم الفريق الأزرق خلال الفترة المقبلة.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن جيوفينكو سيرحل عن الهلال بنهاية الموسم الحالي، في ظل امتلاكه عروضًا إيطالية للعودة إلى بلاده مرة أخرى.

جوميس: الدوسري مبدع والمولد رائع .. أدعم جميع لاعبي منتخب السعودية

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن عقد سيباستيان جيوفينكو مع الهلال مستمر حتى نهاية شهر يناير 2022، خاصة في ظل الثقة الموجودة من جانب مجلس إدارة النادي والجهازين الفني والإداري.

وأضافت الصحيفة أن الهلال لا يفكر في الوقت الحالي في رحيل اللاعب الإيطالي، ولكن بعد نهاية الموسم لكل حادث حديث، حيث لا توجد نية حاليًا للاستغناء عن اللاعب.

جيوفينكو انضم لصفوف نادي الهلال في يناير 2019 لمدة 3 سنوات، في عهد الرئيس السابق الأمير محمد بن فيصل، ليستمر عقده حتى يناير 2022.

.ويمتلك جيوفينكو مسيرة كبيرة في الملاعب، حيث لعب في صفوف يوفنتوس وبارما وإمبولي في إيطاليا، ثم انتقل إلى تورنتو الكندي، ومنه إلى الهلال السعودي.