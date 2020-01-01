تقارير - النني يقترب من الرحيل عن بيشكتاش

النني رفض تخفيض راتبه مع بيشكتاش

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن محمد النني نجم المنتخب المصري وبيشكتاش التركي اقترب من الرحيل عقب انتهاء فترة إعارته.

ويقضي النني في صفوف بيكشتاش فترة إعارة من ناديه الإنجليزي أرسنال منذ بداية الموسم الجاري والذي شهد توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة " أكسام" التركية، اليوم الثلاثاء، أن عدم حصول النني على راتبه من قبل بيشكتاش خلال الأشهر الماضية قد يعجل برحيله.

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وحسب التقارير أن النني أصر على حصول على راتبه كاملًا خلال الفترة الحالية وهو يأتي عكس قدرة النادي في الوقت الحالي.

ورفض النني على تخفيض أجره في شهري أبريل ومايو بعد اجتماع النادي باللاعبين لترتيب أمور النادي بسبب ما تعرض له النشاط الرياضي بشكل عام.

ويعد النني من أبرز اللاعبين المصريين المحترفين خلال الفترة الماضية بعد احترافه في أرسنال قبل أن يخوض فترة إعارة للفريق التركي.