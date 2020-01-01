تقارير - النصر ينفي الصفقة التبادلية مع جالطة سراي لضم بلهندة

تقارير حول صفقة تبادلية بين النصر وجالطة سراي

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، عن مصير النيجيري أحمد موسى جناح النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تقارير عدة خرجت باقتراب رحيل موسى عن النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد عدم تقديم المردود المناسب في فترته مع العالمي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية، اليوم الخميس، عن مصدر من نادي النصر، أن الإدارة متمسكة باستمرار جميع اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل.

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وأشار المصدر في حديثه للصحيفة إلى أن الصفقة التبادلية مع جالطة سراي لضم بلهندة غير صحيحة على الإطلاق كما أشيع خلال الأيام الأخيرة.

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وأضافت الصحيفة أن النصر وضع خطة من أجل تدعيم الفريق ببعض اللاعبين السعوديين وفقًا لتقرير من البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق.

وترددت خلال الفترة الماضية بعض التقارير حول رغبة جالطة سراي في عقد صفقة تبادلية مع النصر من أجل ضم أحمد موسى.