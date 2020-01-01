تقارير - النصر يتفق مع فيتوريا على التجديد

نبأ سعيد..

أوردت صحيفة "الوطن" السعودية توصل مسؤولي النصر إلى اتفاق مع المدرب روي فيتوريا للبقاء مع العالمي وتجديد تعاقده في الفترة المقبلة.

الصحف السعودية كانت قد كشفت أن فيتوريا في طريقه لمغادرة النصر والتوجه نحو فناربخشه التركي، ما دفع الإدارة للتفاوض معه سريعًا نحو التجديد بدلًا من الانتظار لنهاية الموسم للتفاوض كما كان مخططًا.

وبحسب "الوطن، فإن المفاوضات قد أخذت منحنًا إيجابيًا بين الطرفين، حيث توصلا إلى اتفاق بالفعل سيُزيد من راتب المدرب، ويتبقى توقيع العقود والإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة القادمة.

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الموعد المقرر لإعلان التمديد هو بعد نهاية عيد الفطر، في نبأ سيكون سارًا للغاية لجمهور العالمي الذي تعلق كثيرًا بالمدرب البرتغالي في آخر موسمين.

ووصل فيتوريا إلى تدريب النصر فبراير 2019 وتمكن من قيادة النادي للتتويج بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي على حساب الهلال، كما حقق كأس السوبر السعودية.

العقد الحالي للمدرب ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، وبعد نجاحات فيتوريا مع النصر لفت انتباه أندية خليجية أخرى ولا يزال صيته مسموعًا في أوروبا أيضًا.

يذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلف الهلال لهذا الموسم قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.