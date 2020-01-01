تقارير - النصر يتجه لعلاج "مادو" في الإمارات

النصر يسعى لتجهيز عبدالله مادو

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن النصر سيتخذ خطوة جديدة في مشوار علاج عبدالله مادو مدافع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويغيب مادو عن النصر منذ فترة كبيرة بسبب الإصابة ويخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الأخيرة من أجل استعادة لياقته.

ولم يتعافى مادو بالشكل المطلوب ليفكر نادي النصر لخضوعه فحوصات جديدة خلال الفترة المقبلة من أجل تجهيزه.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الخميس، أن اللاعب سيخضع لكشف طبي جديد في إحدى العيادات بمدينة دبي الإماراتية.

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ويعاني اللاعب من خشونة في الركبة من الشهر الماضي، حيث تدخل الطبيب بعمل تنظيف للركبة لإنهاء معاناة اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

ويرغب فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي لاستعادة اللاعب سريعًا لدعم الفريق به خلال الفترة الحرجة من الموسم.