تقارير - المصري يطلب من نهضة بركان خوض لقائي الكونفدرالية بالمغرب

المصري سعى لإقامة اللقاء في مدينة الإسماعيلية

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن المصري البورسعيدي يفكر في خوض مباراتي نهضة بركان المغربي خارج الديار.

وترفض الجهات الأمنية السماح للنادي المصري خوض لقاء الذهاب أمام نهضة بركان المغربي، في مدينة الإسماعيلية كما طلب.

وأشارت تقارير أن المصري يرفض خوض لقاءه في مدينة الإسكندرية بحضور 1000 مشجع فقط كما هو مخصص من قبل الجهات الأمنية.

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وقال مصدر من النادي المصري في تصريحات لموقع "في الجول" المصري، إنهم لا يريدو خوض اللقاء بالإسكندرية مع حضور مشجعين بعدد قليل.

وأضاف المصدر أن النادي المصري خاطب نهضة بركان لخوض اللقائين في المغرب، وأنهم في انتظار الرد النهائي من النادي.

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وكان المصري البورسعيدي يخوض لقاءاته الإفريقية في مدينة الإسماعيلية ولكن تم رفض الطلب المقدم من النادي البورسعيدي مؤخرًا.

ويواجه المصري نظيره نهضة بركان في دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، أيام 1 و 8 مارس المقبل.