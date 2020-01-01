تقارير - الكشف عن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

الزمالك يستعد لمواجهة الترجي التونسي

أكدت قناة الزمالك على إرسال إدارة النادي قائمة الفريق إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي.

السوبر الإفريقي سيقام في العاصمة القطرية الدوحة، بين الزمالك والترجي يوم 14 فبراير الجاري، حيث تأهل الأبيض إلى البطولة كونه بطل الكونفدرالية.

وكشفت بعض التقارير عن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي خلال المرحلة المقبلة، حيث جاءت على النحو التالي:

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حراسة المرمى: عواد - أبو جبل - جنش –صبحى.

الدفاع: أحمد عيد - حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد السلام – عبدالله جمعة – محمد عبد الشافي.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي - محمد حسن – يوسف أوباما - إسلام جابر – محمد عنتر - أحمد زيزو – كريم بامبو- محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم

الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد – كابونجو كاسونجو

وتواجد إمام عاشور رغم عدم قيده إفريقيًا بسبب ارتباط الزمالك بالسفر إلى الإمارات عقب لقاء الترجي من أجل مواجهة الأهلي في السوبر المصري.