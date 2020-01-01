تقارير - الكشف عن حقيقة رغبة بلعمري في الرحيل من الشباب

الشباب يسعى للحفاظ على خدمات بلعمري

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن نية جمال الدين بلعمري مدافع الشباب السعودي، سواء بالرحيل عن الفريق أو البقاء.

بلعمري من أفضل المدافعين في إفريقيا بعد الأداء الذي قدمه مؤخرًا مع المنتخب الجزائري في كأس الأمم الإفريقية بالإضافة إلى أداءه مع الشباب.

تقارير عدة أشارت إلى رغبة بلعمري بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تلقيه أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة.

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ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية سعودية، اليوم الجمعة، أن اللاعب لم يفكر في الرحيل عن الشباب السعودي مطلقًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأكد بلعمري في أكثر من مناسبة على تمسكه بالاستمرار في الشباب، واستكمال مسيرته مع الفريق من أجل العودة لحصد البطولات.

وألمح المدافع الجزائري أنه لم يطلب أي بنود جديدة أو شروط في عقده مع الشباب من أجل الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.