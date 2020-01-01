تقارير - الكشف عن الرباعي الأجنبي في قائمة الأهلي الآسيوية

الأهلي يستعد للمنافسات الآسيوية

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن الرباعي الأجنبي الذي سيقيده نادي أهلي جدة في قائمته الآسيوية استعدادًا للنسخة المقبلة.

الأهلي يسعى للتحضير جيدًا للمباريات الآسيوية خلال المرحلة المقبلة، من أجل المنافسة على اللقب في الموسم الجديد.

الأهلي فرط في فوز هام أمام العدالة، كان سيقترب بهم إلى المركزين الأول والثاني، ويسعى لاستعادة مستواه مرة أخرى رفقة السويسري كريستيان جروس.

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ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية سعودية، اليوم الإثنين، أن الرباعي الأجنبي في قائمة الأهلي الآسيوية سيكونوا السوري عمر السومة والجزائري يوسف بلايلي والبرازيلي لوكاس ليما بالإضافة إلى دجانيني تافاريس لاعب الرأس الأخضر.

وتم استبعاد سوزا بسبب الإصابة الذي تعرض لها مؤخرًا، بينما لم يضم جروس الوافد الجديد ماركو مارين في قائمته الآسيوية.

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ويبدأ الأهلي مواجهاته الآسيوية أمام الوحدة الإماراتي يوم 10 فبراير الجاري ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.