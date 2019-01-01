تقارير - الكاف يرفع الإيقاف عن الإسماعيلي

عبده الليثي تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن نية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في رفع الإيقاف عن الإسماعيلي.وقرر الأهلي تقديم شكوى ضد رئيس الزمالك واتحاد الكرة بسبب حضوره الاجتماع الأسبوع الماضي.

وكان الكاف قد أصدر قرار بإيقاف الإسماعيلي واستبعاده من البطولة الحالية من دوري أبطال إفريقيا بسبب أحداث الشغب من جماهيره في مباراة الإفريقي التونسي.

💬- شريف إكرامي: سيبقى #الأهلي كبيرا وعظيما بتاريخه ومواقفه قبل بطولاته وألقابه وسيظل التاريخ شاهدا دائما على انتصاره. pic.twitter.com/55nAwFvrMC

— جول مصر (@goaleg) February 10, 2019 ووفقًا لما جاء على قنوات "بي ان سبورتس"، أن الاتحاد الإفريقي اتخذ قرار بعودة الإسماعيلي للبطولة.ويشارك الدراويش في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، بجوار كلًا من الإفريقي التونسي والنادي الرياضي القسطنطيني ومازيمبي الكونغولي.

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وكان جماهير الإسماعيلي قد اعترضت على قرارات الحكم في مباراة فريقهم أمام الإفريقي التونسي، في استاد الإسماعيلية.