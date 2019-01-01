تقارير – العين يقترب من إنهاء صفقة مهاجم نهضة بركان

العين يسعى لتدعيم خط هجوم بالمهاجم التوجولي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية إمارتية إلى أن نادي العين اقترب من الحصول علي خدمات المهاجم التوجولي لابا كودجو لاعب نهضة بركان المغربي.

وشارك كودجو مع الفريق المغربي في الحصول علي المركز الثاني في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المنتظر أن ينهي العين ملف الأجانب بعد التعاقد مع المهاجم التوجولي، بعد تعاقده مع كايو وعبد الرحمن مزيان، بالإضافة إلى شيوتاتي لاعب الفريق.

وتسعى إدارة الزعيم إلى تدعيم صفوف الفريق، بعد التعاقد مع المدير الفني الكرواتي إيفان ليكو لمصالحة الجماهير عن الموسم المنصرم.

وأنهى العين جدول الدوري وهو في المركز الرابع، كمان خرج من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية متذيلاً ترتيب مجموعته.