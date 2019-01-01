تقارير| العربي يعود إلى دوري أبطال أوروبا عبر أولمبياكوس

المهاجم المغربي يغادر الدحيل القطري..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية تعاقد أولمبياكوس اليوناني مع يوسف العربي مهاجم نادي الدحيل الفطري.

وبحسب قنوات الكأس القطرية، فإن النجم المغربي البالغ من العمر 28 عاماً، قد حسم مستقبله بالعودة إلى أوروبا عبر البوابة اليونانية.

وكانت تقارير سابقة من مواقع يونانية قد كشفت رغبة أولمبياكوس في التعاقد مع العربي لدعم هجوم الفريق.

وكان لاعب غرناطة الإسباني السابق قد تلقى العديد من العروض الأوروبية بين إسبانيا وتركيا وفرنسا.

في النهاية فضل العربي الانتقال إلى أولمبياكوس، وهو ما يكفل له فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.