تقارير: الشباب يسعى للتعاقد مع العويشر والعرياني

هل يحصل الشباب على خدمات العويشر والعرياني؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

دخل عبد الله العويشر، حارس مرمى فريق نادي أحد، وعبد العزيز العرياني مهاجم الاتحاد، في اهتمامات نادي الشباب، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الشباب تسعى للحصول على خدمات الثنائي العويشر والعرياني خلال الفترة المقبلة.

الشباب يواصل سياسته بالتوقيع مع لاعبين دخلوا الفترة الحرة، من أجل الحصول على خدماتهم بدون مقابل.

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عبد الله العويشر ينتهي عقده مع أحد بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد المخالصة المالية مع نادي النصر، خلال شهر فبراير الماضي.

ويدخل عبد العزيز العرياني في الفترة الحرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، الأمر الذي يتيح له التوقيع لأي فريق.

ويسعى الشباب لتدعيم صفوف فريقه، بعد رحيل عدد من أهم لاعبيه، أبرزهم هتان باهبري الذي انتقل للهلال.