تقارير: الشباب يستقر على التعاقد مع الكرواتي إيفان ليكو

الشباب يبحث عن مدرب جديد خلفًا لسوموديكا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

استقر نادي الشباب السعودي، على التعاقد مع المدرب الكرواتي إيفان ليكو، لتدريب الفريق خلفًا للمدرب الروماني ماريوس سوموديكا.

وكان الشباب قد اتفق مع سوموديكا على إنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي، بعد انتهاء الموسم الرياضي السعودي.

ووفقًا لموقع "hlh.be" الهولندي، فإن إدارة الشباب تفاوض حاليًا المدرب الكرواتي ليكو، من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

🎤 خالد العطوي: أطالب الجماهير السعودية بالوقوف بجانب نجوم المنتخب، مثلما حققوا كأس آسيا 2018، اللاعبين في حاجة شديدة الآن إلى مؤازرتهم. pic.twitter.com/bDjn9n3XOr — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 31, 2019

المدرب صاحب الـ41 عامًا، استفسر عن موقف الشباب خلال الموسم الماضي بالدوري السعودي للمحترفين، وعرف أنه احتل المركز الخامس.

إيفان ليكو يتولى مهمة تدريب فريق كلوب بروج البلجيكي، منذ يوليو 2017، وينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

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ويسعى الشباب للتعاقد مع مدرب جيد، من أجل قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل، خلفًا للمدرب الروماني سوموديكا.