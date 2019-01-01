النتائج المباشرة
الشباب

تقارير: الشباب يستقر على التعاقد مع الكرواتي إيفان ليكو

التعليقات()
Pro Shots
الشباب يبحث عن مدرب جديد خلفًا لسوموديكا
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

استقر نادي الشباب السعودي، على التعاقد مع المدرب الكرواتي إيفان ليكو، لتدريب الفريق خلفًا للمدرب الروماني ماريوس سوموديكا.

وكان الشباب قد اتفق مع سوموديكا على إنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي، بعد انتهاء الموسم الرياضي السعودي.

ووفقًا لموقع "hlh.be" الهولندي، فإن إدارة الشباب تفاوض حاليًا المدرب الكرواتي ليكو، من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

المدرب صاحب الـ41 عامًا، استفسر عن موقف الشباب خلال الموسم الماضي بالدوري السعودي للمحترفين، وعرف أنه احتل المركز الخامس.

اختيارات المحررين

إيفان ليكو يتولى مهمة تدريب فريق كلوب بروج البلجيكي، منذ يوليو 2017، وينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

تابع المزيد من أخبار الدوري السعودي

ويسعى الشباب للتعاقد مع مدرب جيد، من أجل قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل، خلفًا للمدرب الروماني سوموديكا.

إغلاق