تقارير - السعيد أساسيًا في تشكيل بيراميدز أمام الزمالك الخميس المقبل

لقاء قوي بين الزمالك وبيراميدز بالدوري المصري

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن نية الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، إعادة عبدالله السعيد لتشكيل الفريق الأساسي.

وكان عبدالله السعيد قد بعد عن التشكيل الأساسي بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، قبل الخضوع لبرنامج تأهيلي والتعافى الكامل من الإصابة.

عبدالله السعيد يعد من أفضل اللاعبين في مركز حراسة المرمى في مصر بالوقت الحالي، ويقدم أداء مميز مع بيراميدز منذ الموسم الماضي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الإثنين، أن ديسابر ينوي الدفع بالسعيد في التشكيل الأساسي أمام الزمالك في المواجهة المرتقبة الخميس المقبل.

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز، ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز، في ستاد القاهرة، حيث يعد لقاء من لقاءات القمة في الوقت الحالي.

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وخلق بيراميدز حالة قوية منذ الموسم الماضي بعد منافسته على لقب الدوري حتى الأمتار الأخيرة من البطولة، قبل نجاح الأهلي في خطف اللقب.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد، الذي تولى الفريق منذ لقاء الشرقية وحقق الفوز فيه وأيضًا أمام أوجوستو الأنجولي.