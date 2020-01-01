تقارير - الزمالك يقرر فتح ملف "القرن الإفريقي" من جديد

قرارات جديدة من مجلس إدارة الزمالك

كشفت تقارير صحفية، الأربعاء، أن مجلس إدارة الزمالك اتخذ بعض القرارت الهامة خلال الساعات الأخيرة وفتح ملفات مرة أخرى.

ويشهد النشاط الرياضي المصري في الوقت الحالي، حالة توقف بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، خوفًا على سلامة عناصر اللعبة.

وأشارت تقارير صحفية مصرية، إلى أن مجلس إدارة الزمالك قد عقدت اجتماعًا واتخذت بعض القرارات الهامة سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

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ويأتي في بداية القرارات فتح ملف مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري التي تم احتساب نقاطها لصالح الفريق الأحمر.

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بالإضافة إلى فتح ملف نادي القرن الإفريقي مرة أخرى وتحضير جميع الإثباتات لتقديمها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لاحتساب اللقب له وليس للأهلي.

وجاء ضمن القرارات، ضرورة تجديد تعاقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي لمدة موسم جديد بعد ما قدمه للفريق.