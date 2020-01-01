تقارير: الزمالك يقدم عرضًا مغريًا للوداد المغربي لضم الكرتي

هل ينجح الزمالك في ضم وليد الكرتي؟

أكدت تقارير صحفية مغربية، على أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، أوصى بالتعاقد مع وليد الكرتي لاعب وسط نادي الوداد البيضاوي المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت صحيفة "LE 360" المغربية، إلى أن نادي الزمالك يسعى لتدعيم صفوفه قبل بداية الموسم الجديد، من خلال ضم وليد الكرتي في الصيف المقبل.

الزمالك سيقدم المغربي حميد أحداد اللاعب المعار إلى صفوف نادي الرجاء البيضاوي، بالإضافة إلى مقابل مادي، للحصول على خدمات الكرتي.

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ويعد وليد الكرتي واحدًا من أهم عناصر نادي الوداد البيضاوي، منذ سنة 2013، حيث استطاع أن يشارك مع فريقه خلال هذا الموسم في 25 مباراة، ليسجل هدف ويصنع 3 أهداف حاسمة.

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وربطت بعض التقارير الصحفية بين نادي الزمالك وبعض لاعبي الوداد البيضاوي من أجل ضمه، أبرزهم أشرف داري ومحمد الناهيري، ووليد الكرتي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي، كما سيلعب الأهلي المصري أمام الوداد البيضاوي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.