تقارير - الزمالك يفاضل بين بو طيب و3 مهاجمين لتدعيم الفريق

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن مصير الصفقة المنتظرة للزمالك خلال ميركاتو الشتوي الحالي، لتدعيم الهجوم.

وكان الزمالك قد وافق على رحيل كاسونجو، مهاجم الفريق، إلى الوحدة السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر خلال يناير الجاري.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن هناك 3 مهاجمين أقوياء يفاضل بينهم السويسري كريستيان جروس لضم أحدهم في ميركاتو الشتاء. اختيارات المحررين جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

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وأشارت التقارير أن خالد بو طيب بالإضافة إلى ثلاثي أخر هم المرشحين لتدعيم صفوف الزمالك بالوقت الحالي، وتعمل إدارة الأبيض بالوقت الحالي على حسن الاختيار.

ويسعى الزمالك للحصول على خدمات مهاجم مميز، يستطيع التعامل مع الطريقة الهجومية الذي يشكلها جروس على منافسي الأبيض خلال المباريات.

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ويعد خالد بو طيب المطلب الأول لجروس خلال ميركاتو الشتاء، لتدعيم الهجوم حيث يجد فيه المهاجم الأمثل للزمالك بالوقت الحالي.