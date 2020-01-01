تقارير: الزمالك يستعيد بنشرقي في مباراة حرس الحدود

بنشرقي يعود إلى الملاعب بداية من مباراة حرس الحدود.

يستعيد الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خدمات لاعبه المغربي أشرف بنشرقي، خلال مباراة حرس الحدود المقبلة، بعد معاناته من الإصابة.

وقبل انطلاق مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي، عانى بنشرقي من آلام في العضلة الأمامية، تسببت في ابتعاده عن الملاعب خلال الفترة الماضية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن أشرف بنشرقي، أصبح جاهزًا للمشاركة مع الزمالك أمام حرس الحدود، بعد شفائه من الإصابة التي عانى منها مؤخرًا.

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ومن المقرر أن يحسم الجهاز الفني للزمالك بقيادة كارتيرون، مسألة مشاركته في مباراة حرس الحدود من عدمها، بعد العودة من رحلة أنجولا.

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الزمالك صعد إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، محتلًا المركز الثاني في المجموعة الأولى، خلف مازيمبي الكونغولي متصدر المجموعة.

وتغادر بعثة الزمالك مدينة لواندا في أنجولا عصر اليوم الأحد، بعد خوض مباراة أول أغسطس الأنجولي، التي انتهت بالتعادل السلبي، في ختام دور المجموعات.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود مساء يوم الأربعاء المقبل، بالجولة السادسة عشر، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.