تقارير - الزمالك يحدد موعد لقاء الإياب أمام ديكاداها الصومالي

الزمالك يستعد لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن الزمالك قد حدد موعد لقاء الإياب مع ديكاداها الصومالي، ضمن دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.

وستقام المباراتين في القاهرة بعد الاتفاق الذي تم بين الناديين مؤخرًا، حيث تقام المباراة الأولى على ملعب "بتروسبورت" يوم 11 أغسطس الجاري.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الإثنين، أن الزمالك قد حدد يوم 23 أغسطس الجاري موعدًا للقاء الإياب في دور الـ64.

وأشار التقارير أن الزمالك سوف يخطر الاتحاد الإفريقي بموعد لقاء الإياب خلال الساعات القليلة المقبلة ليأتي التأكيد الرسمي من الكاف.

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ومن المفترض أن يقام لقاء الإياب أيضًا على ملعب "بتروسبورت"، مع الفريق الصومالي، حيث يسعى الزمالك للتأهل إلى دور الـ32.

ويواجه الزمالك نظيره مصر للمقاصة يوم 28 أغسطس الجاري، ضمن دور الـ8 من بطولة كأس مصر والتي ستنتهي مع مطلع الشهر المقبل.