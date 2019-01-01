تقارير - الزمالك يسعى لخطف مدافع الرجاء المغربي قبل الأهلي

مدافع الرجاء البيضاوي المغربي يدخل حسابات أندية القمة المصرية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن سعي الزمالك لضم صفقة قوية من صفوف الرجاء البيضاوي المغربي، بعد أن ترددت أنباء عن محاولة الأهلي لضمها.

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاستمرار المنافسة على البطولات في الموسم المقبل للعودة لمنصات التتويج.

وكشفت تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، أن االزمالك دخل في مفاوضات مع المغربي بدر بانون مدافع الرجاء البيضاوي المغربي، من أجل تدعيم الأبيض.

وأشارت التقارير أن تحرك الزمالك جاء بعد دخول الأهلي في مفاوضات خلال الأيام القليلة الماضية، ليقوم الأبيض بأخذ خطوات جادة من أجل حسم الصفقة لصالحه.

وقام أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك، بالتواصل مع اللاعب المغربي من أجل استطلاع رأيه بالانضمام للزمالك حيث رحب المدافع، ولكنه طلب التفاوض مع ناديه.

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وقطع أمير مرتضى عهدًا للاعب أن يكون المقابل المادي للصفقة سيكون كبيرًا، حيث ينتظرون قرار اعتماد لاعبي شمال إفريقيا كمحليين خلال الفترة المقبلة.