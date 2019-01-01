تقارير .. الريان يريد التعاقد مع كوستا بعد فشل ضم ماندجوكيتش

إدارة الريان القطري تتجه إلى دييجو كوستا بعد فشل التعاقد مع ماندجوكيتشفي فترة الانتقالات الماضية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي الريان القطري يرغب في التعاقد مع المهاجم البرازيلي دييجو كوستا من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وفقاً لصحيفة AS الإسبانية فإن الفريق القطري، يريد الحصول على توقيع كوستا في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتفاوض الفريق القطري في الأسابيع الماضية، مع المهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش، لاعب يوفنتوس الإيطالي، ولكن المفاوضات فشلت رسمياً.

ويرفض نادي أتلتيكو مدريد التخلي عن مهاجمه صاحب الـ 30 عاماً في منتصف الموسم، ويفضل رحيله الصيف المقبل.

وتقلصت فرص مشاركة كوستا مع الروخي بلانكوس، بعد انضمام المهاجم الشاب جواو فيليكس.

وألمحت الصحيفة الإسبانية، إلى أنه في حالة رحيل كوستا عن الفريق، فإن النادي سيتجه إلى التعاقد مع إديسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولعب البرازيلي هذا الموسم مع أتلتيكو خمس مباريات في بطولة الدوري، تمكن خلالها من تسجيل هدف وصناعة آخر.

جدير بالذكر أن عقد كوستا ينتهي مع أتلتيكو مدريد في صيف 2021.