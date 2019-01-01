تقارير - الراتب السنوي سبب تعثر انتقال أنطوي للزمالك

الزمالك يسعى لتدعيم هجومه في الموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن سبب تعثر انتقال جون أنطوي مهاجم مصر للمقاصة إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان الزمالك قد دخل في مفاوضات مع أنطوي من أجل تدعيم صفوف هجومه بالموسم الجديد من الدوري المصري والبطولات الإفريقية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن المفاوضات تعثرت بسبب المقابل المادي الذي سيتقاضاه اللاعب من الزمالك.

وأشارت التقارير أن اللاعب طالب بالحصول على راتب سنوي قدره مليون و300 ألف دولار، وهو ما وجده مسئولي الزمالك مبالغ فيه.

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ويتقاضى أنطوي ما يقرب من 300 ألف دولار في المقاصة، بالإضافة إلى أن سقف رواتب اللاعبين الأجانب في الزمالك هو 400 ألف دولار سنويًا.

وكان الزمالك قد وصل لاتفاق مع المقاصة بشأن اللاعب ولكن الطلبات المالية لأنطوي أوقفت المفاوضات حاليًا.