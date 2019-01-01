تقارير - الدوسري أساسيًا في تشكيل الهلال أمام اتحاد جدة

الدوسري يدعم هجوم الهلال أمام الاتحاد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن ملامح التشكيل للهلال السعودي الذي سيواجه به نظيره اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا مساء اليوم.

ويحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على الاتحاد بملعب "الجوهرة المشعة" في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا مساء اليوم وسط ترقب جماهيري كبير.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي، اتخذ قرارًا بشأن سالم الدوسري من حيث مشاركته أم لا أمام الاتحاد.

وأشارت الصحيفة أن لوشيسكو قرر مشاركة الدوسري أساسيًا أمام الاتحاد من أجل تدعيم خط الهجوم لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبهم أمام الاتحاد.

وكان النصر قد حقق الفوز على السد القطري أمس في أولى مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي.