تقارير - الدحيل يفاوض يوسف البلايلي لخطفه من الأهلي

البلايلي يعد من أبرز اللاعبين العرب في الوقت الحالي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن دخول الجزائري يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة دائرة اهتمامات الدحيل القطري لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فيروس كورونا تسبب في إيقاف النشاطات الرياضية حول العالم، بالإضافة إلى خصم نسبة من رواتب لاعبي كرة القدم مما سيؤثر على علاقة اللاعبين بالأندية.

كان البلايلي قد عانى من عدم الحصول على مستحقاته مؤخرًا قبل تحويلهم من قبل إدارة أهلي جدة، وينتهي الأمر ولكن اللاعب قد يرحل في الصيف.

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ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الدحيل في الوقت الحالي في مفاوضات مع البلايلي لضمه في الصيف المقبل لتدعيم صفوفه.

تأتي مفاوضات الدحيل متمسكة بضم اللاعب لقيمته الفنية الكبيرة التي ستظهر على أداء الفريق، حيث يسعى للمنافسة بقوة على دوري أبطال آسيا.

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وأشارت التقارير إلى أن وجود البلايلي في الأهلي، وابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري الذي يتنافس عليه كلًا من الهلال والنصر قد يدفعه للرحيل.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل فترة التوقف الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا.