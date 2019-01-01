تقارير - الحافظ وعسيري يدخلان حسابات أحد

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي أحد السعودي يحاول تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية بضم بعض الصفقات القوية.

وأشارت تقارير أن أحد وضع بعض أهدافه من داخل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتدعيم صفوفه استعدادًا للنصف الثاني من الموسم.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن أحد السعودي يسعى لضم عبدالله الحافظ لاعب الهلال في حال الاستغناء عنه. اختيارات المحررين تحليل | لماذا اختار جروس ضم بوطيب، وكيف سيفيد الزمالك؟

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وأضافت الصحيفة أن أحمد عسيري مدافع اتحاد جدة ضمن المرشحين وأهداف نادي أحد في الانتقالات الشتوية لتدعيم خط الدفاع.

وانتشرت تقارير مؤخرًا حول قرار الهلال بالاستغناء عن 5 لاعبين من بينهم عبدالله الحافظ مما يقربه من الانتقال إلى أحد.