تقارير – التعاون يفكر في الاستغناء عن جهاد الحسين

هل يرحل جهاد الحسين عن سكري القصيم؟

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي التعاون يفكر، في الاستغناء عن متوسط ميدان فريقه، جهاد الحسين، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقاً لصحيفة الجزيرة، فإن إدارة التعاون برئاسة محمد القاسم تفكر في فسخ التعاقد مع اللاعب السوري صاحب الـ 37 عاماً.

وساهم الحسين، في فوز السكري بكأس الملك الموسم الماضي، وتأهل إلى دوري أبطال آسيا، في النسخة الجديدة.

وشارك اللاعب السوري في 28 مباراة مع التعاون الموسم الماضي بالدوري، سجل خلالها أربعة أهداف، وصنع خمسة آخرين.

ومن المنتظر أن يفتتح التعاون، في الدوري السعودي للمحترفين يوم الجمعة 23 أغسطس القادم، أمام الحزم.

وسيلعب التعاون بطل كأس خادم الحرميين الشريفين الموسم الماضي، في بطولة السوبر السعودي أمام النصر بطل الدوري، في يناير القادم بالسعودية.