تقارير .. الترجي التونسي يرفض عرض الأهلي السعودي لضم مدافعه

الأهلي السعودي مازال يبحث عم مدافع مميز

أكدت تقارير صحفية تونسية، على أن اللاعب الجزائري عبد القادر بدران، مدافع نادي الترجي التونسي، تلقى عرضًا من النادي الأهلي السعودي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويسعى النادي الأهلي للتعاقد مع مدافع مميز خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين، في ظل الأزمات الدفاعية التي يعاني منها الفريق حاليًا.

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وأشارت صحيفة "الصريح" التونسية، إلى أن إدارة نادي الترجي التونسي برئاسة حمدي المدب، رفضت العرض السعودي، متمسكة باستمرار المدافع الجزائري مع فريق الدم والذهب.

إدارة الترجي التونسي رفضت عرض الأهلي السعودي رفضًا قاطعًا، لأن فريقها يستعد لرهانات مهمة تتطلب الاحتفاظ بالعناصر المتواجدة حاليًا، وتدعيمه بعناصر جديدة.

والسبب الآخر لرفض نادي الترجي عرض الأهلي السعودي، هو الذكريات السيئة بين الفريقين، بسبب المماطلة في تسديد المقابل المادي في صفقة انتقال الجزائري يوسف بلايلي.

ويتواصل النادي الأهلي السعودي مع المدافع المصري محمود حمدي الونش لاعب الزمالك حاليًا، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتدعيم صفوف الراقي.