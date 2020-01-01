تقارير: الاتحاد يدرس تجديد عقد كريم الأحمدي

الاتحاد يرغب في استمرار لاعب الوسط المغربي ضمن صفوفه.

تدرس إدارة نادي الاتحاد، تجديد عقد المغربي كريم الأحمدي، لاعب وسط الفريق، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

الأحمدي يستطيع التوقيع لأي فريق حاليًا، دون الرجوع لإدارة الاتحاد، بعد دخوله الفترة الحرة لمدة 6 أشهر، قبل نهاية الموسم، للانتقال له في صفقة انتقال حر.

وأشارت تقارير صحفية سعودية، إلى أن الاتحاد يرغب في تجديد عقد الأحمدي لمدة موسم واحد، بعد المستوى المميز الذي يظهر به رفقة العميد.

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الأحمدي صاحب الـ35 عامًا، قدم مستوى رائع خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الهلال، في كلاسيكو الكرة السعودية، وهو ما دفع إدارة ناديه للتفكير جديًا في تجديد عقده.

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وانضم كريم الأحمدي إلى صفوف نادي الاتحاد، في صيف 2018، قادمًا من فريق فينورد الهولندي، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده.

ولعب الأحمدي رفقة الاتحاد 47 مباراة في جميع المباريات، سجل خلالها هدفين وصنع هدف واحد، وقدم مستويات طيبة، حيث يعد واحدًا من العناصر الأساسية في صفوف العميد.

وخسر الاتحاد أمام مضيفه الهلال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، بالجولة التاسعة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.