تقارير: الاتحاد يجدد رغبته في ضم يونس بلهندة

هل ينجح الاتحاد في ضم بلهندة من جالطة سراي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن فريق نادي الاتحاد، جدد مفاوضاته مع جالطة سراي التركي، من أجل ضم لاعب الوسط المغربي يونس بلهندة.

الاتحاد كان قد قدم عرضًا ماليًا للمغربي بلهندة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن جالطة سراي تمسك باللاعب ورفض التفريط فيه.

وأشارت صحيفة "صباح" التركية، إلى أن الاتحاد لديه إصرار كبير على ضم يونس بلهندة، بعدما فشل في ضمه الشتاء الماضي.

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بند اللاعب مع العميد ينص على ذلك في حالة تسجيله للأهداف في المباريات النهائية 🙌 pic.twitter.com/viVG0RFokP — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 8, 2019

ويدرس الاتحاد حاليًا تقديم عرضًا يصل إلى 12 مليون يورو، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الصحيفة التركية شددت على أن إدارة جالطة سراي ستدرس العرض جيدًا، من أجل الموافقة على انضمام بلهندة إلى الاتحاد.

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ومن جانبه يتمسك فاتح تريم المدير الفني لجالطة سراي باللاعب المغربي، ولكن قد يكون المقابل المادي الكبير سببًا في إقناعه برحيل بلهندة للاتحاد.