تقارير - الاتحاد يؤمن نفسه في صفقة ويلفريد بوني

الاتحاد يسعى للانتفاضة في الدور الثاني من الدوري السعودي

اتخذت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، احتياطها خلال تعاقدها مع الإيفواري ويلفريد بوني لاعب الفريق الجديد المنضم حديثًا في فترة الانتقالات الشتوية.

بوني يدعم الاتحاد في النصف الثاني من الموسم، استعدادًا للهروب من دوامة الهبوط في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الخميس، أن إدارة نادي الاتحاد اتخذت احتياطها لعدم تطورها فيما بعد في عقود اللاعبين وأعبائهم المالية.

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وأشارت الصحيفة أن البند الذي وضع في تعاقد الاتحاد مع ويلفريد بوني أن النادي يكون له الحق في إلغاء العام الإضافي في عقد اللاعب.

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وأكدت التقارير أن مستوى اللاعب هو من سيتحكم في مسيرته مع النادي خلال المرحلة المقبلة حيث لن يتم تجديد عقده في حال عدم تحقيق مستوى مميز.

وسيتم تسجيل الإيفواري ويلفريد بوني في قائمة الاتحاد بدلًا من البرازيلي جوناس دي سوزا، ضمن الـ30 لاعبًا في قائمة العميد.