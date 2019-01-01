النتائج المباشرة
الإسماعيلي

تقارير: الاتحاد السكندري والإسماعيلي سيشاركان في البطولة العربية

التعليقات()
الاتحاد العربي يوافق على مشاركة الاتحاد السكندري والإسماعيلي
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

وافق الاتحاد العربي لكرة القدم، على طلب مشاركة الاتحاد السكندري والنادي الإسماعيلي، في البطولة العربية للأندية، والتي ستقام الموسم المقبل.

وكان الاتحاد المصري قد أرسل إلى نظيره العربي طلبًا، بمشاركة الإسماعيلي والاتحاد السكندري، في النسخة المقبلة من البطولة العربية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد العربي أرسل موافقته على مشاركة الثنائي الاتحاد السكندري والإسماعيلي، بالتنسيق مع الاتحاد المصري.

فريق النجم الساحلي التونسي توج بلقب آخر نسخة، بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق الهلال السعودي بهدفين دون رد.

اختيارات المحررين

الاتحاد السكندري شارك في البطولة الماضية، وودع البطولة في دور الربع النهائي، على يد فريق الهلال السعودي.

إغلاق