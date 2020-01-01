تقارير: الاتحاد الإفريقي يستقر على ملعب نهائي دوري الأبطال

تعرف على ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020.

أكدت تقارير صحفية مغربية، على أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، استقر على اختيار ملعب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأيضًا ملعب نهائي كأس الكونفدرالية لموسم 2019-2020.

وأشارت جريدة "المنتخب" المغربية، إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، استقر على اختيار ملعب "جابوما" بمدينة دوالا الكاميرونية، لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت هناك 3 ملاعب مرشحة لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهي "جاوما" وملعب رادس في تونس، ومركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

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ويتنافس الأهلي والزمالك المصريان، أمام الوداد والرجاء المغربيان بالترتيب، في دور نصف النهائي، من أجل الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

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وتم تحديد يوم 29 من شهر مايو القادم لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وستقام مباراة نهائي كأس الكونفدرالية على مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط في المغرب.