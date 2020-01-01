تقارير .. الاتحاد الأوروبي يدرس نقل كأس الأمم لروسيا

تقارير صحفية فرنسية تؤكد أن الاتحاد الأوروبي قرر نقل بطولة كأس الأمم الأوروبية بشكل كامل لروسيا.

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن دراسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لقرار نقل بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة لروسيا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو باريزيان"، والتي أكدت أن الظروف الحالية لكرة القدم العالمية وتفشي فيروس كورونا هو الذي قد يؤدي إلى هذا السيناريو.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يريد التأكد من مرور كل شيء على ما يرام وذلك سيكون صعبًا في ظل تنظيم البطولة في 12 دولة.

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وقرر الاتحاد الأوروبي سابقًا أن يتم تنظيم كأس الأمم الأوروبية في 12 عاصمة لأول مرة في تاريخ البطولة.

وكانت روسيا قد عرضت في بداية أزمة فيروس كورونا أن تستضيف البطولة التي كانت ستقام في الصيف الماضي، لكن الاتحاد الأوروبي استقر على تأجيلها.

ولم يعلق الاتحاد الأوروبي على تلك الأنباء حتى الآن، مما يعطي الإيحاء بصحتها، بالأخص مع تدهور الوضع الصحي في أوروبا مؤخرًا.

جدير بالذكر أن الصيف المقبل سيشهد تنظيم بطولة كوبا أمريكا أيضًا، بالإضافة لبطولة كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.