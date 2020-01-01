تقارير - الاتحاد الأوروبي يحدد الموعد الجديد لنهائي دوري أبطال أوروبا

تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

أشارت تقارير صحفية إلى تفكير الاتحاد الأوروبي، في تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا، لنهاية يونيو بدلاً من آخر مايو على ملعب أتاتورك الأولمبي في العاصمة التركية إسطنبول.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن الاتحاد الأوروبي يدرس وضع يوم 27 يونيو موعداً لنهائي دوري أبطال أوروبا، قبل نهائي الدوري الأوروبي يوم 24 من الشهر ذاته.

وكان اليويفا قد عطل المسابقتين في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بعد تفشي فيروس كورونا في أوروبا وتعطيل معظم المسابقات الأوروبية.

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ووصل دوري أبطال أوروبا لدور الـ 16، ولكنه لم يكتمل بتأجيل بعض المباريات في مرحلة الإياب، على رأسها مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وعلى الجانب الآخر توقف الدوري الأوروبي عند ذهاب دور الـ 16، الذي تأجلت فيه أيضاً بعض المباريات.

وفي سياق متصل أعلن الاتحاد الأوروبي تأجيل بطولة اليورو المقرر إقامتها بين يونيو ويوليو 2020 للصيف القادم، لتكون هناك فرصة لاستئناف المسابقات التي تأجلت الفترة الحالية.

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ويبقي التفكير الحالي للاتحاد الأوروبي مع فيفا، هو إيجاد موعد جديد لبطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها صيف 2021 بمشاركة 24 فريقاً.

جدير بالذكر أن مسابقة كوبا أمريكا، التي كان من المقرر إقامتها الصيف القادم، تأجلت أيضاً حتى 2021.