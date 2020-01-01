تقارير .. الاتحاد الآسيوي يبلغ الاتحادات بإلغاء كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية في طريقه للإلغاء.

أكدت تقارير صحفية سعودية، على أن لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أبلغت الاتحادات التي تشارك أنديتها في دوري أبطال آسيا، بإلغاء كأس العالم للأندية المقرر لها ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتسببت جائحة كورونا التي ضربت العالم، في تغيير مواعيد الأحداث الرياضية الكبرى، أو بإلغائها، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى أن الاتحاد الآسيوي أخطر الاتحادات الوطنية التي تشارك فرقها ببطولة دوري أبطال آسيا، بأن بطولة كأس العالم للأندية 2020 تم إلغاؤها.

المزيد من الفرق

وأضافت الصحيفة بأن نسخة كأس العالم للأندية 2021 التي كان مقررًا لها في الصين، سيتم اتخاذ قرار بإلغائها هي الأخرى، بسبب الأولمبياد وكوبا أمريكا.

وتستعد الفرق الآسيوية لاستئناف مباريات بطولة دوري أبطال آسيا 2020 في قطر، منتصف شهر سبتمبر الجاري في قطر، على شكل بطولة مجمعة، بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا.

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وكان ليفربول الإنجليزي هو آخر فريق توج بكأس العالم للأندية العام الماضي، بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بالنهائي بهدف دون رد.

وحسم فريق بايرن ميونخ الألماني، بطاقة الصعود إلى كأس العالم للأندية، بعد التتويج بدوري أبطال آسيا، على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.