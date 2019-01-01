تقارير.. الإصابة تنهي موسم دي بروين مع مانشستر سيتي

اللاعب الدولي البلجيكي كيفين دي بروينه قد يغيب عن صفوف فريقه حتى نهاية الموسم

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن كيفن دي بروينه لاعب مانشستر سيتي سيغيب عن الفريق لمدة شهر على الأقل، ليعود في منتصف مايو أي بعد نهاية الموسم الجاري.

وكان اللاعب البالغ من العُمر 27 عامًا قد عانى من الإصابة في الفخذ والتي سيغيب بسببها عن مباراة مانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وحسب المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، فإن النجم البلجيكي لم يتحدد بعد موعد عودته للمشاركة في المباريات.

يشار إلى أن دي بروينه كان قد أصيب مرتين في مطلع ومنتصف الموسم في الركبة اليمنى، وغاب عن أكثر من مباراة للسيتزن، ولكن من حسن حظ اللاعب البلجيكي أن الإصابة الثالثة جاءت عضلية.

يذكر أن كيفن دي بروينه كان قد بدأ أساسيًا في 14 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، على عكس الموسم الماضي الذي كان فيه أحد الأعمدة الأساسية لكتيبة المدرب بيب جوارديولا.

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