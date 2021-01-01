تقارير .. الأهلي يقرر استمرار ساريتش على حساب صامويل أوسو

ساريتش سيبقى في الأهلي على حساب أوسو.

أكدت تقارير صحفية بوسنية، على أن إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، قررت الإبقاء على خدمات اللاعب البوسني إلفيس ساريتش، في ظل الدخول في فترة الانتقالات الشتوية.

ساريتش غاب عن صفوف النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي بالركبة.

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وأشارت صحيفة "sportsport.ba" البوسنية، إلى أن إدارة الأهلي كانت تدرس إبعاد إلفيس ساريتش، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي بالركبة، مع نهاية الموسم الماضي.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الأهلي قررت الإبقاء على ساريتش بعد تحسن حالته الصحية، حيث سيتم تسجيله في قائمة أجانب الفريق مرة أخرى، على حساب الغاني صامويل أوسو الذي سيرحل بعد نهاية إعارته.

الأهلي كان قد حصل على خدمات أوسو من نادي الفيحاء لمدة 3 أشهر على سبيل الإعارة، تنتهي في شهر يناير الجاري، ليعود مجددًا إلى فريقه.

يذكر أن ساريتش كان قد انضم إلى صفوف النادي الأهلي، في صيف 2019، قادمًا من نادي سوون سامسونج الكوري الجنوبي، حيث يمتد عقده مع الراقي حتى صيف 2022.