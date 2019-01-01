تقارير: الأهلي يدرس الحصول على استاد السكة الحديد بعد تجميد ملف ملعبه

الأهلي يفكر في الحصول على استاد نادي السكة الحديد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يدرس النادي الأهلي، الحصول على خدمات استاد نادي السكة الحديد، بحق الانتفاع لمدة 25 عامًا، بعد تجميد ملف الاستاد الجديد الخاص به.

الأهلي كان يخطط لإنشاء استاد عالمي خاص به، ولكن تم الإعلان عن تجميد الملف خلال الفترة الأخيرة.

وأشار موقع "يلاكورة" إلى أن الأهلي يفكر خلال الوقت الحالي، في الحصول على استاد نادي السكة الحديد، بحق الانتفاع لمدة 25 عامًا.

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وأضاف الموقع أن شركة الاتصالات الراعية للنادي الأهلي، ستتواجد في الصفقة، وسيتم تطوير الملعب بالكامل ليسع 30 ألف مشجع، بدلًا من 25 ألف مشجع.

الفترة المقبلة قد تشهد حسم الصفقة لصالح القلعة الحمراء، من أجل الحصول على خدمات ملعب استاد السكة الحديد، ليكون خاص به لأطول فترة.

الأهلي يلعب مبارياته المحلية على ملعب استاد السلام، بينما يلعب مبارياته الإفريقية على ملعب الجيش ببرج العرب في الأسكندرية.