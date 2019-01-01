تقارير: الأهلي يجدد مفاوضاته مع علي عدنان

مدافع أودينيزي اقترب من الانتقال للأهلي السعودي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن تجديد النادي الأهلي السعودي، مفاوضاته مع اللاعب العراقي علي عدنان، الظهير الأيسر لفريق أودينيزي الإيطالي لضمه.

الأهلي يبحث عن لاعب في مركز الظهير الأيسر، لخلافة محمد عبد الشافي، والذي تم الاستقرار على رحيله بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الأمير منصور بن مشعل، المرشح لرئاسة هيئة أعضاء شرف الأهلي، بدأ في البحث عن محترف أجنبي في مركز الظهير الأيسر.

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إليكم أبرز اللاعبين الذين قدموا مستويات كبيرة خلال هذا الموسم من الدوري، نستعرضها خلال التغريدات التالية👇 pic.twitter.com/RYsLPFOBm1 — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 7, 2019

علي عدنان كان يلعب في أودينيزي، قبل الانتقال للعب في الدوري الأمريكي على سبيل الإعارة، ولكنه لن يستمر في إيطاليا.

وينافس الأهلي كلًا من بشكتاش التركي، ولكن يظل الفريق السعودي هو الأقرب لضم اللاعب العراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ويمتاز علي عدنان بقوة التصويبات وأيضًا تسجيل الأهداف وصناعتها، وشارك مع منتخب العراق في كأس أمم آسيا 2019 التي أقيمت بالإمارات.